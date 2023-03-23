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Губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле поселка в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: при обстреле поселка Белая Березка пострадал человек
Поселок Белая Березка на карте
Поселок Белая Березка на карте (Фото: Яндекс.Карты)

В Брянской области вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Белая Березка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек», — написал глава Брянской области.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте обстрела работают оперативные службы.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. Так, 22 марта губернатор сообщал об обстреле села Демьянки, из-за чего в селе было нарушено электроснабжение. 

21 марта Богомаз сообщал, что украинский беспилотник обстрелял поселок Климово. По словам главы региона, никто не пострадал. Повреждения получили пять жилых домов.

В этот же день губернатор сообщал об атаке украинских дронов на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба». Никто не пострадал. В населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское и Дубровка отключали электроснабжение. Следователи начали расследование происшествия.

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Губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле поселка в Брянской области
Губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле поселка в Брянской области

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