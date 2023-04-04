МИД оценил риск конфронтации с Польшей из-за слов о ядерном сдерживании

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
«Синара» обновила «модельный портфель». Ожидаемая доходность — около 50% Инвестиции, 20:06
Продажи нового «Москвич 6» начнутся летом. 5 главных фактов о модели Авто, 20:03
В Думе предложили запретить треш-стримерам доступ к интернету на год Общество, 20:00
Рекордсмен сборной России Мичков опубликовал пост о погибшем отце Спорт, 19:52
Богомаз сообщил об обстреле села Алешковичи в Брянской области Политика, 19:51
Что означает вступление Финляндии в НАТО Политика, 19:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер актер Владимир Левашов Общество, 19:40
Почему растет российский рынок и что будет с индексом Мосбиржи Инвестиции, 19:37
США объявили о новом «значительном» пакете помощи Украине на $2,6 млрд Политика, 19:19
МИД оценил риск конфронтации с Польшей из-за слов о ядерном сдерживании Политика, 19:13
Распалась российская пара призеров чемпионата Европы по фигурному катанию Спорт, 19:11
Криптопротокол LayerZero привлек $120 млн при оценке в $3 млрд Крипто, 19:09
ФСИН предложила обязать членов ОНК заранее предупреждать о посещении СИЗО Политика, 19:03
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД оценил риск конфронтации с Польшей из-за слов о ядерном сдерживании

Замглавы МИДа Грушко: заявления Польши о ядерном сдерживании повышают риск конфронтации
Вид на здание&nbsp;МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Заявления Польши о готовности принимать более активное участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию повышают риски конфронтации Варшавы и Москвы, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Это безответственные заявления, они повышают риски конфронтации очевидным образом. Мы считаем такие заявления и безответственными, и недопустимыми», — сказал он.

2 апреля глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сказал, что Варшава готова принимать более активное участие в политике Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, но отметил, что размещение ядерного оружия на польских территориях — «другое дело».

Эти слова прозвучали в контексте объявления российского президента Владимира Путина о планах Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии (граничит с Польшей). Он рассказал, что хранилища для такого вооружения будут построены к 1 июля.

По словам Путина, вопрос о размещении ядерного оружия давно ставил белорусский президент Александр Лукашенко, еще одним поводом стало заявление Британии о планах отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент подчеркивал, что Россия не передаст Белоруссии вооружение, но разместит его на территории последней.

Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Белоруссии принять на своей территории не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты. Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал, что российское тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства.

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках

В связи с решением России разместить в Белоруссии ядерное оружие обеспокоенность выразил президент США Джо Байден, а Евросоюз пригрозил ответить санкциями. Германия сочла планы Москвы «запугиванием».

Теги
Польша Александр Грушко ядерное сдерживание
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Грызлов обещал «придвинуть» ядерное оружие к границе Союзного государства
Политика
Постпред Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия
Политика
Небензя объяснил решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter