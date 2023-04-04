МИД оценил риск конфронтации с Польшей из-за слов о ядерном сдерживании

Вид на здание МИД РФ (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Заявления Польши о готовности принимать более активное участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию повышают риски конфронтации Варшавы и Москвы, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Это безответственные заявления, они повышают риски конфронтации очевидным образом. Мы считаем такие заявления и безответственными, и недопустимыми», — сказал он.

2 апреля глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сказал, что Варшава готова принимать более активное участие в политике Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, но отметил, что размещение ядерного оружия на польских территориях — «другое дело».

Эти слова прозвучали в контексте объявления российского президента Владимира Путина о планах Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии (граничит с Польшей). Он рассказал, что хранилища для такого вооружения будут построены к 1 июля.

По словам Путина, вопрос о размещении ядерного оружия давно ставил белорусский президент Александр Лукашенко, еще одним поводом стало заявление Британии о планах отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент подчеркивал, что Россия не передаст Белоруссии вооружение, но разместит его на территории последней.

Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Белоруссии принять на своей территории не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты. Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал, что российское тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства.

В связи с решением России разместить в Белоруссии ядерное оружие обеспокоенность выразил президент США Джо Байден, а Евросоюз пригрозил ответить санкциями. Германия сочла планы Москвы «запугиванием».