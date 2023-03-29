Байден обеспокоился планами России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Президент США Джо Байден выразил беспокойство словами президента Владимира Путина о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

«Это опасные разговоры, и это вызывает беспокойство», — сказал Байден журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что «они пока не сделали этого, только если это не произошло, пока я был в самолете».

25 марта Путин заявил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, президент Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в своей стране российского ядерного вооружения. Поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

При помощи Москвы Минск уже переоборудовал самолеты, способны нести ядерное оружие. В апреле Россия начнет обучение белорусских экипажей, уточнил Путин.

На Украине после заявления Путина потребовали созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. МИД Украины призвал Евросоюз и «большую семерку» предупредить Минск о «далеко идущих последствиях» размещения российского ядерного оружия.

В связи с этим Украина также допустила проведение дополнительной волны мобилизации. «Если они (в России. — РБК) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем 1 тыс. км <…> потенциального фронта с Белоруссией», — заявил глава фракции правящей партии «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

В июне 2022 года Путин говорил, что Россия никому не угрожает ядерным вооружением, но нельзя забывать, что оно у Москвы есть. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии остаются неизменными, несмотря на реакцию других стран.