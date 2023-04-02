Грызлов обещал «придвинуть» ядерное оружие к границе Союзного государства

Тактическое ядерное оружие, которое Россия планирует разместить в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства, сказал посол. Это сделают, несмотря на «шум» в Европе и США, подчеркнул Грызлов

Борис Грызлов (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Российское тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ.

«Оно [ядерное оружие] будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал он. Оружие разместят, несмотря на «шум» в Европе и США, подчеркнул посол.

О решении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие 25 марта объявил Владимир Путин. Этот вопрос давно поднимал его коллега Александр Лукашенко, сказал президент России. Другим поводом для этого шага послужили планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, пояснил глава государства. В связи с этим, как сказал Путин, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений.

Евросоюз в ответ на это решение пригрозил ввести новые санкции. Президент США Джо Байден назвал разговоры о размещении ядерного оружия в Белоруссии опасными. Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Белоруссии принять на своей территории не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал решение Минска вынужденной реакцией на риски национальной безопасности. Среди причин, по которым размещение ядерного оружия необходимо, он назвал длительное политическое, экономическое, финансовое и информационное давление, торговые, визовые, банковские и иные запреты в отношении правительства, юридических и физических лиц Белоруссии от ЕС и НАТО.