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Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании

Польша заявила о готовности больше участвовать в политике НАТО по ядерному сдерживанию
Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера подчеркнул, что развертывание ядерного оружия — «это другое дело». Готовность разместить его у себя Варшава выражала еще в прошлом году
Яцек Севера
Яцек Севера (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Польша даже без развертывания на своей территории ядерного оружия готова принять более широкое участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию, заявил агентству DPA глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.

«Потенциально Польша была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках политики НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность», — приводит его цитату Berliner Morgenpost.

В то же время Севера подчеркнул, что вопрос о развертывании в Польше ядерного оружия – «это другое дело».

После начала военной операции России на Украине власти Польши заявляли о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. Такой шаг «усилил бы сдерживание Москвы», говорил вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Официальной информации о ядерном оружии США, размещенном в Европе, нет, но оно может храниться в Германии, Нидерландах, Бельгии и Италии, отмечает Berliner Morgenpost. Собственное ядерное оруэте среди членов НАТО есть у Великобритании и Франции.

В конце марта президент России Владимир объявил о планах Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии (граничит с Польшей). По его словам, хранилища для такого вооружения будут построены к началу июля. Вопрос о размещении ядерного оружия давно ставил белорусский президент Александр Лукашенко, еще одним поводом стало заявление Британии о планах отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном, пояснял Путин. В прошлом году он подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. 

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Минск обратился к Москве по поводу размещения ядерного оружия «из-за «складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки» вокруг Белоруссии, пояснял Лукашенко. Он сообщил, что в 1990-х Минск отказался от такого вооружения, получив гарантии: никаких санкций и никакого давления. «Все растоптано, все нарушено», — указал Лукашенко.

В связи с решением России разместить в Белоруссии ядерное оружие обеспокоенность выразил президент США Джо Байден, а Евросоюз пригрозил ответить санкциями. Германия сочла планы Москвы «запугиванием», отказаться от передачи Минску ядерного вооружения призвала Франция.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ядерное сдерживание Польша НАТО
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