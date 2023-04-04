Судья не разрешил СМИ транслировать заседание с участием Трампа

Дональд Трамп (справа) (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил просьбу нескольких СМИ транслировать судебное слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN, которому тоже не разрешили вести трансляцию из зала суда.

Однако пяти фотографам будет разрешено сфотографировать политика и зал суда до начала слушаний. Журналистам обычно не разрешается вести трансляцию из зала суда.

Судебное заседание состоится 4 апреля в Нью-Йорке. Власти города направят 35 тыс. полицейских, чтобы охранять порядок во время слушания, писала The New York Times. При этом сотрудники департамента полиции Нью-Йорка подготовились «к ответным действиям» в случае акций протеста после суда. Трамп прибыл в свой небоскреб Trump Tower на Манхэттене 3 апреля.

Трамп стал первым в истории бывшим президентом США, против которого решили завести уголовное дело. Как подтвердил сам политик, ему собираются предъявить обвинения по 33 пунктам, связанным с мошенничеством. Согласно уголовному кодексу штата Нью-Йорк, Трампу может грозить срок до четырех лет лишения свободы.

CNN и NYT сообщали, что бывшего главу государства подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006 году (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Сам Трамп свою вину отрицает и называет обвинения политическим преследованием, чтобы не допустить его участия в выборах 2024 года.