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Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов перед предъявлением обвинения
Axios: Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов перед предъявлением обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп смог заручиться поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса, включая более трети членов Республиканской партии из судебного комитета и комитета по надзору, пишет портал Axios.
Трамп, которому недавно решили официально предъявить уголовное обвинение, часто разговаривает по телефону в том числе с главой судебного комитета Джимом Джорданом и конгрессменом Элиз Стефаник и обсуждает с ними расследование республиканцев против нынешнего президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Последний ведет расследование о выплате бывшим американским лидером денег порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) за молчание о их любовной связи.
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