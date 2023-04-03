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Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу

Экс-представитель Белого дома Псаки призвала демократов не радоваться из-за дела Трампа
Бывший пресс-секретарь Белого дома заявила, что «сейчас не время для того, чтобы массово заказывать футболки с надписью «Посадите его». Джо Байден ранее не стал комментировать обвинения в отношении Дональда Трампа
Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Chris Kleponis / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Бывший пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, которая теперь ведет общественно-политическое шоу Inside with Jen Psaki на MSNBC, призвала демократов не радоваться из-за предъявления обвинения экс-президенту Дональду Трампу.

«Кроме того, сейчас не время для кандидатов от Демократической партии праздновать, хвастаться, предсказывать исход судебных дел», — сказала она (цитата по The Hill).

Псаки также посоветовала демократам «держаться подальше» от дела Трампа, отметив, что «сейчас не время для того, чтобы массово заказывать футболки с надписью «Посадите его». По мнению экс-представителя Белого дома, именно этом бы занялись сам Трамп и его сторонники, если обвиняемым оказался кто-то из демократов.

«Подливать масла в огонь не стоит. Поэтому, если вы хотите что-то сказать, если вы чувствуете, что должны что-то сказать, придерживайтесь тех рамок, в которых высказывались демократические лидеры», — добавила она.

Действующий глава государства Джо Байден ранее не стал комментировать обвинения в отношении Трампа.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. 30 ноября 2020 года Байден выбрал Псаки пресс-секретарем Белого дома. В прошлом мае она покинула эту должность и перешла на MSNBC.

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Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело. В конце марта окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом по поводу предъявления ему обвинений. AP сообщало, что бывшему президенту предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении.

По данным CNN и NYT, Трампа подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Бывший американский лидер назвал решение присяжных «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории». Он смог заручиться поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса, включая более трети членов Республиканской партии из судебного комитета и комитета по надзору, а также
пяти сенаторов-однопартийцев.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джен Псаки Дональд Трамп демократы обвинение
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