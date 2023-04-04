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Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Дональд Трамп заявил, что на суде во вторник ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Экс-президент подтвердил, что во вторник ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам. Как уточнил источник Yahoo News, каждый из этих пунктов предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Суд в Нью-Йорке во вторник предъявит экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по 33 пунктам. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

В конце марта телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампу будет предъявлено более 30 пунктов обвинения, связанных мошенничеством. Экс-президент полагает, что именно Брэгг допустил утечку информации.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинения. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности» — написал Трамп.

Как уточняет портал Yahoo News со ссылкой на источник в прокуратуре, каждый из пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.

Ранее адвокат Трампа Джо Такопина говорил, что Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. «Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что [Брэгг] — прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев», — отмечал защитник.

Материал дополняется.

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Дональд Трамп обвинения суд США утечка
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