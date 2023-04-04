Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам
Суд в Нью-Йорке во вторник предъявит экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по 33 пунктам. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.
В конце марта телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампу будет предъявлено более 30 пунктов обвинения, связанных мошенничеством. Экс-президент полагает, что именно Брэгг допустил утечку информации.
«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинения. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности» — написал Трамп.
Как уточняет портал Yahoo News со ссылкой на источник в прокуратуре, каждый из пунктов обвинений, которые будут предъявлены экс-президенту, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет.
Ранее адвокат Трампа Джо Такопина говорил, что Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. «Мы вступаем в опасную зону, где политика имеет влияние на систему правосудия и задействуется для того, чтобы использовать прокуратуру как оружие. Как я уже сказал, известно, что [Брэгг] — прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами, и его кампания заключается в преследовании кандидата от правых сил, кандидата от республиканцев», — отмечал защитник.
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