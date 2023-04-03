Полиция Нью-Йорка подготовилась к протестам из-за обвинений Трампу

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Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка «готовы к ответным действиям» в случае акций протеста, которые могут начаться после предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Hill со ссылкой на департамент.

«Полицейские были приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов отреагировать в случае необходимости и обеспечить всем возможность мирной реализации своих прав», — заявил пресс-секретарь полиции.

По словам представителя полиции, сейчас в Нью-Йорке нет признаков угрозы в связи с этим делом. В середине марта Трамп призывал своих сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.

Трамп стал первым в истории бывшим президентом США, против которого заведут уголовное дело. NBC 17 марта со ссылкой на источники сообщил о подготовке обвинительного заключения в отношении бывшего президента из-за выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году признал, что во время предвыборной кампании 2016 года передал Дэниэлс $130 тыс. за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг.

The Associated Press (AP) со ссылкой на источники писало, что бывшему президенту предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении, которое может каcаться фальсификации деловой документации. По данным источников CNN, Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, которые связаны с мошенничеством в бизнесе. Сам Трамп назвал решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».

Bloomberg и AP писали, что Трамп, как ожидается, 3 апреля прилетит в Нью-Йорк из Флориды и проведет ночь в Trump Tower. 4 апреля состоится заседание суда, где он выслушает обвинения. По данным агентства, экс-президент заявит о своей невиновности, а затем вернется в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.