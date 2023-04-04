Трамп прибыл в свой небоскреб в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в принадлежащий ему небоскреб Trump Tower на Манхэттене в центре Нью-Йорка, откуда 4 апреля отправится в суд для заслушивания направленных против него обвинений. Об этом сообщает The Hill.

Трамп прибыл в Нью-Йорк днем 3 апреля, его самолет приземлился в аэропорту Ла-Гвардия, уточняет CBS. Затем кортеж повез бывшего президента в сторону небоскреба. Примерно в 16:10 по местному времени (23:10 мск) он подъехал к 58-этажному небоскребу. Ожидается, что Трамп проведет там ночь, пишет The Hill.

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