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Политика ,  
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Безопасность во время суда над Трампом обеспечат 35 тыс. полицейских

Фото: Dar Yaskil / Reuters
Фото: Dar Yaskil / Reuters

Власти Нью-Йорка направят 35 тыс. полицейских, чтобы охранять порядок во время судебного слушания экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Полиция будет обеспечивать порядок на судебном слушании в Нью-Йорке, на котором бывшему президенту США собираются предъявить обвинения в нарушении избирательного законодательства. По мнению окружной прокуратуры Манхэттена, экс-президент заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Экс-президент оформил это как оплату юридических услуг, что является подлогом финансовых данных, считает прокуратура.

Трампу собираются предъявить обвинения по 33 пунктам, связанным с мошенничеством. Согласно уголовному кодексу штата Нью-Йорк, Трампу может грозить срок до четырех лет лишения свободы.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело. Дональд Трамп отрицает вину и называет обвинения политическим преследованием, чтобы не допустить его участия в выборах 2024 года.

В ноябре 2022-го Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Трамп уже занимал этот пост с 2016 по 2020 год.

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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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