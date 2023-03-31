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Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу

CNN и NYT: присяжные в Нью-Йорке проголосовали за предъявление обвинений Трампу
Конкретные обвинения Трампу еще не выдвинули, его подозревают в выплатах порнозвезде перед выборами 2016 года за молчание об их романе. Выплата была проведена как оплата юридических услуг, что является подлогом финансовых данных
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу за выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс, сообщают The New York Times (NYT) и CNN со ссылкой на источники.

Уголовные обвинения против экс-президента предъявят впервые в истории США, отмечают издания. По данным NYT, обвинительный акт обнародуют в ближайшие дни. Конкретные обвинения пока остаются неизвестны. Расследование длилось почти пять лет, уточняет газета.

Источники NYT, близкие к Трампу, отмечают, что он сейчас находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и «впитывает» информацию, помощники Трампа были застигнуты «врасплох» сообщениями о решении присяжных.

Американский телеканал NBC 17 марта со ссылкой на источники сообщил о подготовке обвинительного заключения в отношении Трампа из-за Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Разбирательство связано с делом экс-адвоката бывшего президента, Майкла Коэна. Он в 2018 году признал, что во время предвыборной кампании 2016 года передал Дэниэлс $130 тыс. Дэниэлс за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году.

Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это является намеренным подлогом финансовой документации.

Экс-президент отрицает, что у него были отношения с Дэниелс. Но он согласился с тем, что деньги Коэну передавались на основании частного договора.

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21 марта Трамп в своей социальной сети Truth Social предупредил, что его могут задержать. СМИ уже описывают, как потенциально это может произойти. Bloomberg со ссылкой на источник писал, что у бывшего президента снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас для уголовного дела. Но надевать на него наручники перед камерами не будут, с учетом своего статуса он останется под надзором специально приставленных сотрудников секретной службы США.

Трамп на данный момент является кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Это будет его третье выдвижение: в 2016-м он победил, а в 2020-м проиграл действующему президенту Джо Байдену.

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