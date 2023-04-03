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WP сообщила о доказательствах попыток Трампа помешать расследованию

WP: Минюст и ФБР получили доказательства попыток Дональда Трампа помешать расследованию

Министерство юстиции США и ФБР получили новые доказательства, свидетельствующие о попытках бывшего президента Дональда Трампа помешать расследованию дела о секретных документах, которые были найдены в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Post

По словам источников, дополнительные улики появились, когда следователи изучили электронные письма и сообщения от бывшего помощника Трампа (его имя не называется), чтобы лучше понять «ключевые моменты» дела.

Расследование ведет спецпрокурор Джек Смит. Как пишет издание, следственная группа сосредоточена на событиях, которые произошли после того, как в мае 2022 года советники Трампа получили повестку в с требованием вернуть все документы с пометкой «секретно». По словам источников, после ее получения Трамп просматривал содержимое некоторых коробок с документами в своем доме из-за желания «оставить себе» некоторые из них.

Сейчас Смит пытается установить, действительно ли Трамп или другие лица обращались с документами, и достаточно ли доказательств для того, чтобы большое жюри обвинило его в препятствовании расследованию.

Материал дополняется

Теги
Дональд Трамп Минюст США ФБР расследование секретные документы
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