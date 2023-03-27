Кремль не исключил запроса на компенсацию за подрыв Nord Stream

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия может запросить компенсацию за подрыв «Северных потоков», если взрывы были актом «саботажа» со стороны одной или нескольких стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, такая компенсация возможна, если «речь идет о саботаже со стороны одного или нескольких государств». «Тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», — ответил Песков на вопрос о возможном запросе компенсации за взрывы со стороны России.

Однако, по его словам, для этого нужно сначала установить ответственного. По словам Песков, страны Запада принимают все возможные меры, чтобы «замотать эту тему и заглушить». «Но, разумеется, Россия будет делать все возможное, чтобы не дать этому случиться», — добавил пресс-секретарь.

27 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия имеет право потребовать компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября прошлого года: на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» обнаружили масштабные утечки. Президент России Владимир Путин назвал «англосаксов» ответственными за это происшествие. По его словам, нарушение работы газопроводов им «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш представил расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Расследование он опубликовал в созданном за пару часов до публикации блоге. В марте The New York Times и Die Zeit писали, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка».

На Украине причастность к инциденту опровергали. Кремль назвал сообщения западных изданий «вбросом», который направлен на отвлечение внимания от истинных авторов диверсии.