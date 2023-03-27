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МИД сообщил о праве России требовать компенсацию за подрыв Nord Stream

МИД: Россия вправе потребовать компенсацию ущерба за подрыв «Северных потоков»
В российском МИДе сообщили, что западные страны саботируют резолюцию Совбеза ООН о независимом международном расследовании взрывов на «Северных потоках», а также напомнили о праве России потребовать компенсацию
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия имеет право потребовать компенсацию ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток», заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал он.

Биричевский напомнил, что после расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего. «Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие «добавленной стоимости» у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей», — добавил дипломат.

«Северные потоки» — газопроводы из России в Германию через Балтийское море, каждый длиной по 1234 км (4 936 км по четырем ниткам). Стоимость строительства «Северного потока-1» оценивалась в $7,5 млрд, а «Северного потока-2» — в $9,5 млрд.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября прошлого года: на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» обнаружили масштабные утечки. The New York Times писала, что стоимость ремонта поврежденного участка газопровода превышает $500 млн.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за происшествие на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

В начале февраля Херш опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах, в котором со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. В марте несколько западных изданий, в частности The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи, в которых утверждалось, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка».

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Киев причастность к инциденту опроверг. В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.

МИД сообщил о праве России требовать компенсацию за подрыв Nord Stream
МИД сообщил о праве России требовать компенсацию за подрыв Nord Stream

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток компенсация МИД диверсии
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