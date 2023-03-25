Путин согласился с выводами Херша по подрыву «Северных потоков»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста, обладателя Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Путин добавил, что власти Дании, которая занимается расследованием, уведомили Россию, что обследовали место, где был найден подозрительный предмет, и сочли его невзрывоопасным. При этом российских специалистов к расследованию не привлекали. «Я думаю, что нам уже и нет смысла туда залезать. <...> Для нас, откровенно говоря, смысл был не в том, чтобы кого-то в чем-то уличить, а в том, чтобы обеспечить безопасность», — отметил президент.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября прошлого года: на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» обнаружили масштабные утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.

Путин возложил ответственность за происшествие на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

В начале февраля Херш опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах, в котором со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

В марте несколько западных изданий, в частности The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи, в которых утверждалось, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка».

Вашингтон и Киев опровергали причастность к инциденту. В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.

Расследованием подрыва кроме Дании занимаются Германия и Швеция, в чьих международных водах произошел инцидент. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования. После обнаружения неопознанного объекта 23 марта Дания пригласила к участию оператора Nord Stream AG.

В датском энергетическом агентстве не исключили, что предмет, высота которого составляет 40 см, а диаметр — 10 см, может быть морским дымовым буем.