Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
Российского журналиста Николая Сванидзе отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РБК член Совета по правам человека Ева Меркачева.
«Его отключили от аппарата, он дышит сам, и он говорить стал. Я попросила, чтобы мне трубочку дали, но мне сказали, что чуть-чуть попозже. Но в принципе он уже разговаривает», — рассказала она.
Меркачева уточнила, что разговаривала с близкими Сванидзе, которые находятся рядом с ним. По ее словам, уже можно говорить о благоприятных прогнозах: «Уже идет курс на восстановление».
О госпитализации 67-летнего Сванидзе 6 февраля сообщил бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Источник телеканала «360» рассказал, что у него диагностировали пневмонию. Телеграм-канал Baza передавал, что он лежит в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на следующий день уточнил, что у Сванидзе был отек легких. 8 февраля экс-член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что журналиста вывели из искусственной комы.
10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев говорил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис. 15 февраля Гусев сообщил, что журналиста вывели из медикаментозного сна и он пришел в сознание.
20 февраля израильская радиостанция Kan сообщила, что Сванидзе за несколько дней до этого срочно доставили в одну из больниц Израиля. «Детали» со ссылкой на источники уточняли, что в больницу он был доставлен вовремя: у него диагностировали сильную легочную инфекцию и сепсис, но ему уже лучше.
Сванидзе — тележурналист и историк. Он был ведущим программ «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года президент Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека, что журналист связал со своей антивоенной позицией. В декабре его уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).