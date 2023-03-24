Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
Концерты ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве снова перенесли Общество, 20:19
Bloomberg узнал о планах ЮАР избежать исполнения ордера на арест Путина Политика, 20:15
Тухель стал новым главным тренером «Баварии» Спорт, 20:06
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 20:02
Рублев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Майами Спорт, 19:57
Производитель оружия для Киева заявил о дефиците энергии из-за TikTok Политика, 19:45
Минспорт «в целях безопасности» скрыл списки кандидатов в сборные России Спорт, 19:42
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ Общество, 19:38
«Здесь так принято». Россияне — о протестах в Париже Life, 19:32
Топ событий на СПБ Бирже: ставка ФРС, апелляции к NASDAQ и потери Дорси РБК Инвестиции, 19:19
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Зеленая экономика, 19:19
Президент заявила, что в Грузии не поймут отказа в статусе кандидата в ЕС Политика, 19:16
Макрон решил поехать в Китай вместе с главой Еврокомиссии Политика, 19:05
Правительство изменило правила предоставления субсидий на ЖКХ Недвижимость, 19:00
Общество ,  
0 

Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Член СПЧ Меркачева: Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Российского журналиста Николая Сванидзе отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РБК член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Его отключили от аппарата, он дышит сам, и он говорить стал. Я попросила, чтобы мне трубочку дали, но мне сказали, что чуть-чуть попозже. Но в принципе он уже разговаривает», — рассказала она.

Меркачева уточнила, что разговаривала с близкими Сванидзе, которые находятся рядом с ним. По ее словам, уже можно говорить о благоприятных прогнозах: «Уже идет курс на восстановление».

О госпитализации 67-летнего Сванидзе 6 февраля сообщил бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Источник телеканала «360» рассказал, что у него диагностировали пневмонию. Телеграм-канал Baza передавал, что он лежит в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на следующий день уточнил, что у Сванидзе был отек легких. 8 февраля экс-член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что журналиста вывели из искусственной комы.

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев говорил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис. 15 февраля Гусев сообщил, что журналиста вывели из медикаментозного сна и он пришел в сознание.

Читайте на РБК Pro
Как российским селлерам выйти на маркетплейсы ОАЭ
Не ваше дело: почему не у всех получается освоить новую профессию в 45+
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Почему экономика может оказаться в худшем положении, чем ожидали эксперты

20 февраля израильская радиостанция Kan сообщила, что Сванидзе за несколько дней до этого срочно доставили в одну из больниц Израиля. «Детали» со ссылкой на источники уточняли, что в больницу он был доставлен вовремя: у него диагностировали сильную легочную инфекцию и сепсис, но ему уже лучше.

Сванидзе — тележурналист и историк. Он был ведущим программ «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года президент Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека, что журналист связал со своей антивоенной позицией. В декабре его уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Теги
Николай Сванидзе Ева Меркачева ИВЛ
Материалы по теме
Сванидзе пришел в сознание после медикаментозного сна
Общество
Павел Гусев рассказал об отеке легких у Николая Сванидзе
Общество
Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter