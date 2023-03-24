Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Николай Сванидзе (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Российского журналиста Николая Сванидзе отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РБК член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Его отключили от аппарата, он дышит сам, и он говорить стал. Я попросила, чтобы мне трубочку дали, но мне сказали, что чуть-чуть попозже. Но в принципе он уже разговаривает», — рассказала она.

Меркачева уточнила, что разговаривала с близкими Сванидзе, которые находятся рядом с ним. По ее словам, уже можно говорить о благоприятных прогнозах: «Уже идет курс на восстановление».

О госпитализации 67-летнего Сванидзе 6 февраля сообщил бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Источник телеканала «360» рассказал, что у него диагностировали пневмонию. Телеграм-канал Baza передавал, что он лежит в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на следующий день уточнил, что у Сванидзе был отек легких. 8 февраля экс-член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что журналиста вывели из искусственной комы.

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев говорил, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис. 15 февраля Гусев сообщил, что журналиста вывели из медикаментозного сна и он пришел в сознание.

20 февраля израильская радиостанция Kan сообщила, что Сванидзе за несколько дней до этого срочно доставили в одну из больниц Израиля. «Детали» со ссылкой на источники уточняли, что в больницу он был доставлен вовремя: у него диагностировали сильную легочную инфекцию и сепсис, но ему уже лучше.

Сванидзе — тележурналист и историк. Он был ведущим программ «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года президент Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека, что журналист связал со своей антивоенной позицией. В декабре его уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).