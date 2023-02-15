Сванидзе пришел в сознание после медикаментозного сна

Павел Гусев: Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он пришел в сознание

Николай Сванидзе (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он пришел в сознание, сообщил РБК председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. «Состояние лучше», — отметил он.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сказала «РИА Новости», что Сванидзе пока остается в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

67-летнего Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии 6 февраля, сообщал бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. Baza передавала, что он лежит в реанимации инфекционной клинической больницы № 1. По словам Соловьева, у журналиста были проблемы с легкими и сепсис; его подключили к ИВЛ.

Сванидзе — тележурналист и историк; он был ведущим программ «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года президент Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека, что журналист связал со своей антивоенной позицией. В декабре его уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).