Сванидзе перевели в израильскую больницу

Николай Сванидзе (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Российский журналист Николай Сванидзе несколько дней назад был срочно доставлен в Израиль, где его госпитализировали, сообщила радиостанция Kan.

Сейчас журналист находится в реанимации в одной из крупных израильских больниц, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уточняет «Детали» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в больницу Сванидзе был доставлен вовремя, у него диагностировали сильную легочную инфекцию и сепсис, но ему уже лучше.

О госпитализации Сванидзе 6 февраля сообщил бывший председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Источник телеканала «360» рассказал, что у него диагностировали пневмонию. У него был отек легких, уточнял председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на следующий день. 8 февраля экс-член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что журналиста вывели из искусственной комы.

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис. Позднее Гусев сообщал, что журналиста вывели из медикаментозного сна и он пришел в сознание.



Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года Сванидзе исключили из Совета по правам человека при президенте. Он связал это со своей «открытой антивоенной позицией».