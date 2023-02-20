Сванидзе перевели в израильскую больницу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Звезда «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям за гол «Вест Хэму» Спорт, 12:24
Кремль допустил встречу Путина с представителем компартии Китая Политика, 12:22
Меркель в разговоре с пранкерами заявила о единой позиции Запада Политика, 12:13
В Новой Москве девушка получила посылку со взрывным устройством Общество, 12:13
Ефимов рассказал о ₽73 млрд льготных кредитов предприятиям Москвы Город, 12:12
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 12:06
Какие страны вводят миграционные ограничения для россиян, а какие нет Pro, 12:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
СЭ назвал самых дорогих игроков КХЛ Спорт, 12:03
Сванидзе перевели в израильскую больницу Общество, 11:56
Goldman Sachs спрогнозировал рост китайских акций на 24% к концу года Инвестиции, 11:56
В Москве подвели итоги января по разрешениям на возведение недвижимости Город, 11:55
СВР заявила об уничтожении большей части западной техники на Украине Политика, 11:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:46
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:43
Общество ,  
0 

Сванидзе перевели в израильскую больницу

Радио Kan: журналиста Сванидзе перевели в израильскую больницу
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Российский журналист Николай Сванидзе несколько дней назад был срочно доставлен в Израиль, где его госпитализировали, сообщила радиостанция Kan.

Сейчас журналист находится в реанимации в одной из крупных израильских больниц, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уточняет «Детали» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в больницу Сванидзе был доставлен вовремя, у него диагностировали сильную легочную инфекцию и сепсис, но ему уже лучше.

О госпитализации Сванидзе 6 февраля  сообщил бывший председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Источник телеканала «360» рассказал, что у него диагностировали пневмонию. У него был отек легких, уточнял председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на следующий день. 8 февраля экс-член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что журналиста вывели из искусственной комы.

10 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис. Позднее Гусев сообщал, что журналиста вывели из медикаментозного сна и он пришел в сознание.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре прошлого года Сванидзе исключили из Совета по правам человека при президенте. Он связал это со своей «открытой антивоенной позицией».

Теги
Николай Сванидзе Израиль журналист
Материалы по теме
Сванидзе пришел в сознание после медикаментозного сна
Общество
Николая Сванидзе вывели из искусственной комы
Общество
Павел Гусев рассказал об отеке легких у Николая Сванидзе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter