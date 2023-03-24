Российский консул счел неверным говорить, что сын Усса «скрылся» в Италии

Генконсульство России в Италии: Артем Усс не «скрылся», а покинул место своего содержания

Артем Усс (Фото: из личного архива)

Сын красноярского губернатора, бизнесмен Артем Усс покинул место содержания под домашним арестом в Италии, сообщили РБК в генконсульстве России в Милане.

«Слово «скрылся» в данном случае юридически неправильно. Он покинул место своего содержания. О предпринимаемых местными властями мерах мы не уведомлены. Они действуют самостоятельно, без участия генконсульства», — заявил генконсул Дмитрий Штодин.

Он подтвердил намерение защиты Артема Усса обжаловать решение суда в Милане одобрить его экстрадицию в США, где ему может грозить до 75 лет заключения по обвинению в обходе санкций и отмывании денег.

Один из адвокатов Артема Усса заявил агентству Bloomberg, что тот скрылся из-под домашнего ареста. «Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал, и мы в шоке от этого», — сказал он.

О том, что Усс сбежал из-под домашнего ареста, накануне писала La Stampa. По данным издания, на следующий день после решения суда в Милане одобрить его экстрадицию в США бизнесмен сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Усс отказывался от экстрадиции в США и просил заменить ее на экстрадицию в Россию, где он тоже находится в розыске по делу об отмывании денег.

По данным Corriere della Sera, следователи не исключают, что сбежать из-под домашнего ареста Уссу помогли россияне. Газета отмечала, что Усс мог вылететь из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолета.

Отец предпринимателя, губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что ему неизвестно местонахождение сына, как и детали предполагаемого побега. Он заявил о невиновности Артема Усса и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре».

Усс-младший оказался в числе пяти россиян, которых американская прокуратура обвинила в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Его задержали в Италии по запросу Вашингтона в октябре прошлого года, до решения по экстрадиции предпринимателя поместили под домашний арест. Следствие называет Усса одним из владельцев компании Norddeutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.

Другой ее владелец и гендиректор, Юрий Орехов, 17 октября был задержан в Германии. Кроме них по делу проходят еще три россиянина и два венесуэльских нефтетрейдера. Фигурантам вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями Вашингтона компанией PDVSA, покупку у американских производителей «секретных военных технологий и технологий двойного назначения» и отмывание денег.

Российский МИД назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.