Российский консул счел неверным говорить, что сын Усса «скрылся» в Италии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
Экс-президент Бразилии возглавила банк БРИКС Финансы, 17:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:11
Украинский футболист заявил о желании забыть проведенное в России время Спорт, 17:08
Nord Stream принял приглашение Дании поднять объект у «Северных потоков» Политика, 17:08
Эксперт предупредил мужчин о «фатальном дебюте» с 40 лет Общество, 17:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:59
Акции Deutsche Bank показали сильнейшее падение с марта 2020 года Инвестиции, 16:53
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Как понять, что мешает сотрудникам быть продуктивными Pro, 16:52
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 16:45
В США допустили создание ядерного оружия Ираном за несколько месяцев Политика, 16:43
NASDAQ начала подготовку к запуску криптовалютных услуг Крипто, 16:43
Самосвал и пассажирский поезд столкнулись на Сахалине Общество, 16:39
ПСБ поддержит жилищные и другие сферы экономики Тамбовской области Пресс-релиз, 16:38
Херш заявил, что план США взорвать «Северные потоки» появился в 2021 году Политика, 16:38
Политика ,  
0 

Российский консул счел неверным говорить, что сын Усса «скрылся» в Италии

Генконсульство России в Италии: Артем Усс не «скрылся», а покинул место своего содержания
Артем Усс
Артем Усс (Фото: из личного архива)

Сын красноярского губернатора, бизнесмен Артем Усс покинул место содержания под домашним арестом в Италии, сообщили РБК в генконсульстве России в Милане.

«Слово «скрылся» в данном случае юридически неправильно. Он покинул место своего содержания. О предпринимаемых местными властями мерах мы не уведомлены. Они действуют самостоятельно, без участия генконсульства», — заявил генконсул Дмитрий Штодин.

Он подтвердил намерение защиты Артема Усса обжаловать решение суда в Милане одобрить его экстрадицию в США, где ему может грозить до 75 лет заключения по обвинению в обходе санкций и отмывании денег.

Один из адвокатов Артема Усса заявил агентству Bloomberg, что тот скрылся из-под домашнего ареста. «Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал, и мы в шоке от этого», — сказал он.

О том, что Усс сбежал из-под домашнего ареста, накануне писала La Stampa. По данным издания, на следующий день после решения суда в Милане одобрить его экстрадицию в США бизнесмен сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Усс отказывался от экстрадиции в США и просил заменить ее на экстрадицию в Россию, где он тоже находится в розыске по делу об отмывании денег.

По данным Corriere della Sera, следователи не исключают, что сбежать из-под домашнего ареста Уссу помогли россияне. Газета отмечала, что Усс мог вылететь из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолета.

Отец предпринимателя, губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что ему неизвестно местонахождение сына, как и детали предполагаемого побега. Он заявил о невиновности Артема Усса и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре».

Читайте на РБК Pro
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Бизнес режет капзатраты. Как это повлияет на экономику — The Economist
«У многих людей сегодня «когнитивный диабет»: сооснователь Slack и Flickr
США, Канада, Великобритания: можно ли найти работу в этих странах сегодня

Усс-младший оказался в числе пяти россиян, которых американская прокуратура обвинила в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Его задержали в Италии по запросу Вашингтона в октябре прошлого года, до решения по экстрадиции предпринимателя поместили под домашний арест. Следствие называет Усса одним из владельцев компании Norddeutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.

Другой ее владелец и гендиректор, Юрий Орехов, 17 октября был задержан в Германии. Кроме них по делу проходят еще три россиянина и два венесуэльских нефтетрейдера. Фигурантам вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями Вашингтона компанией PDVSA, покупку у американских производителей «секретных военных технологий и технологий двойного назначения» и отмывание денег.

Российский МИД назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

Теги
Артем Усс Генконсульство России адвокат побег домашний арест Италия экстрадиция новости
Материалы по теме
Corriere узнала детали побега сына Усса из-под домашнего ареста в Италии
Политика
Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой
Политика
Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter