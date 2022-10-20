МИД призвал россиян, опасающихся уголовных дел в США, не ездить за рубеж

После задержания в Германии и Италии по запросу Вашингтона двух россиян представитель ведомства Мария Захарова предостерегла граждан от поездок в недружественные страны, откуда их могут экстрадировать в США

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россиянам, у которых есть «хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США», стоит воздержаться от поездок в недружественные страны и другие государства, с которыми у Вашингтона есть двусторонние договоренности об экстрадиции, заявила представитель МИДа Мария Захарова

Так она прокомментировала задержание в Германии и Италии по запросу США Юрия Орехова и сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Вашингтон направил двум европейским странам запрос об их экстрадиции: американская прокуратура обвиняет Орехова, Усса-младшего и еще троих россиян, а также двух венесуэльских нефтетрейдеров в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По словам Захаровой, дело является частью «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян», к которым есть «претензии». Представитель ведомства считает, что в США фигурантов ждет «гарантированное осуждение американской карательной юстицией» на длительные сроки, а «охота за российскими гражданами» будет расширяться.

«В рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта налицо еще одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом», — утверждает она. Захарова заверила, что Москва не оставит действия Вашингтона без ответа.

У США есть соглашения об экстрадиции более чем со 100 государствами, включая дружественные России Таиланд, Турцию, Венесуэлу, Зимбабве, Шри-Ланку, Мьянму и другие.