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МИД призвал россиян, опасающихся уголовных дел в США, не ездить за рубеж

Захарова после задержания сына Усса призвала россиян не ездить в недружественные страны
После задержания в Германии и Италии по запросу Вашингтона двух россиян представитель ведомства Мария Захарова предостерегла граждан от поездок в недружественные страны, откуда их могут экстрадировать в США
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россиянам, у которых есть «хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США», стоит воздержаться от поездок в недружественные страны и другие государства, с которыми у Вашингтона есть двусторонние договоренности об экстрадиции, заявила представитель МИДа Мария Захарова

Так она прокомментировала задержание в Германии и Италии по запросу США Юрия Орехова и сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Вашингтон направил двум европейским странам запрос об их экстрадиции: американская прокуратура обвиняет Орехова, Усса-младшего и еще троих россиян, а также двух венесуэльских нефтетрейдеров в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По словам Захаровой, дело является частью «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян», к которым есть «претензии». Представитель ведомства считает, что в США фигурантов ждет «гарантированное осуждение американской карательной юстицией» на длительные сроки, а «охота за российскими гражданами» будет расширяться.

«В рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта налицо еще одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом», — утверждает она. Захарова заверила, что Москва не оставит действия Вашингтона без ответа.

У США есть соглашения об экстрадиции более чем со 100 государствами, включая дружественные России Таиланд, Турцию, Венесуэлу, Зимбабве, Шри-Ланку, Мьянму и другие.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Мария Захарова США

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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