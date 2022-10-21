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Адвокат сообщил об отказе Артема Усса от экстрадиции в США

Адвокат задержанного в Италии Артема Усса сообщил, что тот отказался от экстрадиции в США
Артема Усса задержали в Милане — США обвинили сына губернатора в отмывании денег и уклонении от санкций. Адвокат сообщил об отказе Усса от экстрадиции в США и объявил о намерении подать прошение о домашнем аресте
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артем Усс отказался от экстрадиции в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Виничио Нардо.

«Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал он.

Также защитник объявил о намерении подать прошение в суд Милана о переводе Усса под домашний арест.

Усс-младший оказался в числе пяти россиян, которых американская прокуратура обвинила в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Его задержали в Италии, начата процедура его экстрадиции в США. Следствие называет Усса одним из владельцев компании Norddeutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.

Другой ее владелец и гендиректор, Юрий Орехов, 17 октября был задержан в Германии. Кроме них по делу проходят еще трое россиян и двое венесуэльских нефтетрейдеров. Фигурантам вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями Вашингтона компанией PDVSA, покупку у американских производителей «секретных военных технологий и технологий двойного назначения» и отмывание денег.

Накануне адвокат Усса заявил, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил юрист.

Отец Усса-млашего, красноярский губернатор Александр Усс ранее говорил о «политическом окрасе» предъявленных его сыну обвинений. МИД России называл дело продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян» и попыткой «устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом».

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В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что российские дипломаты будут делать все возможное для защиты интересов гражданина России. «Мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — указал он.

В посольстве России в Риме ранее сообщили, что дело Усса должно быть рассмотрено итальянскими властями в течение шести месяцев, США должны передать все необходимые материалы дела в течение 45 дней.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Усс США экстрадиция Италия Артем Усс
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Александр Усс ответил на задержание его сына в Италии по запросу США
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