Суд в Италии согласился выдать сына красноярского губернатора США

Защита намерена обжаловать решение. В США ему может грозить до 75 лет лишения свободы по делам о контрабанде и нарушении санкций

Артем Усс (Фото: из личного архива)

Суд в Милане одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Артема Усса в США, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. На решение суда будет подана апелляция.

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения», — сказал адвокат.

Ранее команда защитников Усса сообщала, что в Соединенных Штатах грозит по совокупности обвинений до 75 лет лишения свободы.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

Усс свою вину не признает. Его отец, Александр Усс, называл дело носящим «политический окрас». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет следить за делом Усса. «Мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — сказал он.

Помимо Усса по этому же делу в Германии были задержаны его партнер Юрий Орехов и еще трое россиян. По версии американской стороны, они участвовали в выстраивании «мошеннических схем», с помощью которых подсанкционные товары и технологии, в том числе двойного назначения, вывозились в Россию. Среди таких товаров, по версии обвинения, были передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других военных комплексах.

Для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов они, считает американская прокуратура, использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и операции с наличными. В обвинительном заключении также есть эпизоды, связанные с контрабандой венесуэльской нефти для конечных потребителей в России и Китае.