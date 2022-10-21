В Кремле осудили арест сына красноярского губернатора

Посольство РФ в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Российские дипломаты будут делать все возможное для защиты интересов задержанного в Италии по запросу США сына красноярского губернатора Александра Усса Артема по подозрениям в нарушении санкций и отмывании денег. Москва осуждает подобные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — сказал он, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль со словами о политической подоплеке задержания и следит ли за судьбой Артема Усса.

Усс-младший оказался в числе пяти россиян, которых американская прокуратура обвинила в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Его задержали в Италии, начата процедура его экстрадиции в США. Следствие называет Усса одним из владельцев компании Norddeutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.

Другой ее владелец и гендиректор, Юрий Орехов, 17 октября был задержан в Германии. Кроме них по делу проходят еще трое россиян и два венесуэльских нефтетрейдера. Фигурантам вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями Вашингтона венесуэльской компанией PDVSA и покупку у американских производителей «секретных военных технологий и технологий двойного назначения».

Адвокат Усса заявил, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил юрист.

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Красноярский губернатор Александр Усс заявил о «политическом окрасе» обвинений против его сына. В МИД России дело назвали продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян» и попыткой «устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом».