Китай призвал Европу поддержать его план переговоров по Украине

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Главный дипломат КНР, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И призвал европейские страны поддержать китайский план урегулирования конфликта на Украине, говорится на сайте МИДа республики.

Ван И провел телефонные переговоры с советником французского президента Эмманюэлем Бонном, в которых речь шла о визите главы Китая Си Цзиньпина в Россию и его встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Совместное заявление глав двух государств дало важное разъяснение по украинскому вопросу, направило международному сообществу голос мира, продемонстрировало стремление к диалогу, соответствуя общей воле большинства стран, и прояснило правильное направление для политического решения кризиса. Китай ожидает, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль в этом отношении», — уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что и китайская, и французская стороны готовы работать сообща, чтобы «найти мирное решение» конфликта на Украине.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию 20 марта. Вместе с Путиным они провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа. 21 марта лидеры провели трехчасовые переговоры, после которых дали совместную пресс-конференцию. Путин и Си подписали два совместных документа, касающихся развития партнерства между государствами.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Киев настаивает на уважении к Уставу ООН, восстановлении территориальной целостности, выводе российских войск с территории страны и др.

Мирный план Китая состоит из 12 пунктов. Он предусматривает, в частности, уважение к территориальной целостности и суверенитету всех стран, прекращение боевых действий и отказ от санкций. Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. Предложения Зеленского российское руководство отвергает, а украинские власти не увидели в предложениях Китая «мирного плана».