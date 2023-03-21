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Путин заявил о наивысшем уровне отношений с Китаем за всю историю

Путин: подписанные документы свидетельствуют о «высшей точке» отношений России и Китая
Си Цзиньпин и Владимир Путин (в центре)
Си Цзиньпин и Владимир Путин (в центре) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа: заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества и заявление об углублении стратегического партнерства между Россией и Китаем.

По словам Путина, все прошедшие в Москве переговоры с китайской стороной были успешными и прошли в «теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере». «Подписанные нами два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития», — заявил президент.

По словам главы государства, лидеры двух стран поставили задачи углубить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое. Он также сообщил о договоренности с Монголией о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» в Китай. «Приоритетной для нас была и остается тематика торгового экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны», — заключил президент.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что только за последние 10 лет товарооборот России и Китая вырос на 116% и продолжает рост. По его словам, лидеры договорились наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами, а также укреплять взаимодействие на всех международных площадках, включая ШОС, БРИКС и G20.

Китайский лидер также сообщил о договоренности двух стран наладить комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере и торговле ресурсами. Москва и Пекин, по его совам, продолжат наращивать «конструктивную силу» для формирования многополярного мира.

Материал дополняется.

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