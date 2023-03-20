Си Цзиньпин прилетел в Москву

Си Цзиньпин впервые с 2019 года прилетел в Москву. 20 марта они с Владимиром Путиным пообщаются тет-а-тет на неформальном обеде, а на следующий день проведут переговоры

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию, его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково.

Визит китайского лидера продлится до 22 марта. Как сообщал Кремль, на переговорах с президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Кроме того, запланировано подписание совместных документов.

В преддверие визита в Москве появились приветственные баннеры с текстом: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России». Как рассказали РБК в Союзе китайских предпринимателей в России, размещение щитов было их инициативой. «Всего баннеров 15 штук. Баннеры расположены на Киевском шоссе, Ленинском проспекте, у гостиницы «Салют» есть медиабаннер с видеороликом», — рассказал помощник председателя союза Бинь Синь.

Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году: тогда он также встретился с Путиным в Кремле, затем посетил презентацию проекта по строительству автозавода Haval концерна Great Wall и поучаствовал в церемонии передачи китайских панд Московскому зоопарку.

Путин в статье накануне начавшегося визита китайского лидера вспомнил, что впервые встретился с ним в 2010 году (тогда Си Цзиньпин был зампредседателя КНР), всего они встречались около 40 раз — как официально, так и в формате «без галстуков».

Путин посетил Китай в начале февраля прошлого года. Он провел переговоры с Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Кремль назвал их беседу партнерской и субстантивной, но в то же время союзнической. Посетить с визитом Москву Путин позвал Си Цзиньпина во время их переговоров по видеосвязи в конце прошлого декабря.