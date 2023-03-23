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Медведев назвал Bayraktar «так себе» беспилотником

Дмитрий Медведев: Bayraktar оказался так себе беспилотником
БПЛА Bayraktar
БПЛА Bayraktar (Фото: Paulius Peleckis / IMAGO / Global Look Press)

Не все иностранные беспилотники идеальны, в том числе турецкие Bayraktar, заявил Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, отрывок он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Тот же самый этот Bayraktar, о котором много говорили, — он оказался так себе на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно», — сказал Медведев.

При этом он высоко оценил

боеприпасы («Куб», «Ланцет» и другие), которые производят «Калашников» и связанные с ним предприятия.

«Вот нам все время говорят, это там иранское что-то. Вот это абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом», — пояснил Медведев. В качестве задачи для российских предприятий он назвал создание полноценной линейки ударных беспилотников.

Дроны Bayraktar, которые производит турецкая частная компания Baykar, использовала украинская армия в ходе боевых действий. Минобороны России в прошлом году неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

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Украина начала закупать Bayraktar TB2 в начале 2019 года, после начала спецоперации России на Украине Baykar бесплатно передала Киеву четыре дрона.

В августе прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о планах Baykar построить завод на Украине. Глава турецкой компании Халук Байрактар заявил о намерении сделать это за два года. Кремль заявил, что возможное появление такого предприятия на Украине подпадает под тему демилитаризации.

Теги
Персоны
Bayraktar Турция беспилотники Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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