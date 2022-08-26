Производитель Bayraktar исключил поставки России «за любые деньги»
Турецкий производитель беспилотников Bayraktar не будет продавать их России, поскольку сотрудничает с Украиной, сообщил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар в интервью «Русской службе Би-би-си».
«Сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им [Москве] их [дроны]», — сказал бизнесмен.
По словам Байрактара, системы Bayraktar используются на Украине с 2018 года. Он также добавил, что с этой страной были подписаны проекты в оборонной промышленности.
Ранее турецкий бизнесмен уже говорил об отсутствии планов поставлять России беспилотники из-за поддержки Украины. Так, в июле он пояснял, что компания передает украинской стороне беспилотники, а там закупает двигатели. Их планируют использовать для нового дрона «Акынджы» более высокого класса, уточнил Байрактар Би-би-си.
Украинские военные применяют Bayraktar в боевых действиях, Минобороны России неоднократно сообщало о сбитых турецких беспилотниках на Украине.
Ранее в августе украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar построит завод на Украине. Соглашение о строительстве кабинет министров направил в Раду, а турецкая компания уже создала украинскую «дочку», купила земельный участок и спроектировала будущее предприятие. Посол допустил, что завод запустят до 2023 года. Кремль заявил, что вопрос строительства такого предприятия на Украине «подпадает под тему демилитаризации».
В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский коллега Владимир Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar. 5 августа прошла встреча лидеров в Сочи. После нее Кремль заявил, что беспилотники не обсуждались.