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Производитель Bayraktar исключил поставки России «за любые деньги»

Производитель Bayraktar исключил поставки дронов России, «сколько бы денег ни предлагали»
У компании с Украиной подписаны проекты в оборонной промышленности, страна использует беспилотники Bayraktar c 2018 года, напомнил гендиректор. Кроме того, по словам украинского посла, производитель построит там завод
Фото: Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

Турецкий производитель беспилотников Bayraktar не будет продавать их России, поскольку сотрудничает с Украиной, сообщил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар в интервью «Русской службе Би-би-си».

«Сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им [Москве] их [дроны]», — сказал бизнесмен.

По словам Байрактара, системы Bayraktar используются на Украине с 2018 года. Он также добавил, что с этой страной были подписаны проекты в оборонной промышленности.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее турецкий бизнесмен уже говорил об отсутствии планов поставлять России беспилотники из-за поддержки Украины. Так, в июле он пояснял, что компания передает украинской стороне беспилотники, а там закупает двигатели. Их планируют использовать для нового дрона «Акынджы» более высокого класса, уточнил Байрактар Би-би-си.

Украинские военные применяют Bayraktar в боевых действиях, Минобороны России неоднократно сообщало о сбитых турецких беспилотниках на Украине.

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Кейсы

Ранее в августе украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar построит завод на Украине. Соглашение о строительстве кабинет министров направил в Раду, а турецкая компания уже создала украинскую «дочку», купила земельный участок и спроектировала будущее предприятие. Посол допустил, что завод запустят до 2023 года. Кремль заявил, что вопрос строительства такого предприятия на Украине «подпадает под тему демилитаризации».

В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский коллега Владимир Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar. 5 августа прошла встреча лидеров в Сочи. После нее Кремль заявил, что беспилотники не обсуждались.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Bayraktar беспилотники Турция Украина Военная операция на Украине Россия
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