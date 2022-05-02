В Минобороны сообщили об уничтожении 36 военных объектов Украины

Также российскими средствами противовоздушной обороны у острова Змеиный были сбиты три беспилотника «Байрактар-ТБ2», а также четыре украинских дрона в Харьковской области и ДНР, сообщили в ведомстве

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские военные поразили 36 объектов Украины с помощью высокоточных ракет, сообщило Минобороны в Telegram.

«Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области близ поселка Покровское был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а у поселка Межевая выведены из строя четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов «С-300» и радиолокационная станция.

Артиллерийские войска поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов, ликвидировали «до 170 националистов», а также уничтожили 36 единиц вооружений ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны у острова Змеиный были сбиты три беспилотника «Байрактар-ТБ2», а также четыре украинских дрона близ населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, у города Изюм и сел Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников

Всего с начала военной операции на Украине российские военные уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотников, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронемашин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее целью защиту жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны Киева, «демилитаризацию» и «денацификацию». Москва не собирается оккупировать соседнее государство, говорил он. В Минобороны утверждают, что наносят удары только по военным объектам.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров назвал целью военных действий на Украине «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации».