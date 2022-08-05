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Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Bayraktar

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не обсуждали поставки в Россию или возможное производство на ее территории турецких беспилотников Bayraktar, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились чуть больше четырех часов
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (слева направо)

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 5 августа, встреча продлилась примерно четыре часа. По их итогам президенты приняли совместное заявление. Они договорились перевести часть оплаты за поставки российского газа в Турцию в рубли, отстаивать суверенитет Ливии и территориальную целостность Сирии и вместе бороться с терроризмом на ее территории. Также президенты условились углублять сотрудничество во многих секторах экономики. Беседа по поводу Bayraktar в документе не упоминалась.

Беспилотники Bayraktar TB2 стоят на вооружении ВМС Турции с 2014 года. Они оснащены системами лазерного наведения и четырьмя ракетами с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км). Одним из основных покупателей этих дронов является Украина.

Ранее, 26 июля, Эрдоган заявил, что Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar. На следующий день Песков в ответ на вопрос журналистов сказал, что Россия и так сотрудничает с Турцией в военно-технической сфере, а Путин обсудит связанные с ней вопросы на переговорах с Эрдоганом в Сочи. Конкретного ответа на вопрос о том, хочет ли Москва сотрудничать с производителем боевых беспилотников, представитель Кремля не дал.

Теги
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков Bayraktar
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