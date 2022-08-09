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Кремль предупредил о продлении страданий Украины из-за завода Bayraktar
Песков: строительство завода для выпуска беспилотников Bayraktar продлит страдания Украины
Строительство на Украине завода для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 «подпадает под тему демилитаризации» Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО», — сказал Песков.
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