Минобороны сообщило об уничтожении ангара с «Байрактарами» под Николаевым

Ударом ракеты «Искандер» уничтожено место хранения и обслуживания украинских беспилотных аппаратов турецкого производства «Байрактар», сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР, а российская истребительная авиация сбила в Николаевской области МиГ-29 воздушных сил Украины, уточнили в ведомстве.