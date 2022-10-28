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Военная операция на Украине ,  
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Производитель Bayraktar пообещал построить завод на Украине за два года

Глава компании-производителя дронов Bayraktar назвал сроки строительства завода на Украине
Строительство производства боевых дронов на украинской территории в августе анонсировал украинский посол в Турции Василий Боднар. Baykar уже зарегистрировал компанию на Украине и купил землю под производство
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Турецкая компания Baykar, которая производит несколько моделей беспилотников, в том числе полуивший широкую известность Bayraktar TB2, планирует построить завод на Украине за два года, сообщил Reuters глава компании Халук Байрактар.

«Этап детального проектирования завершен. И мы приступим к строительству... В течение двух лет мы хотели бы закончить», — сказал он.

О планах Bayraktar построить завод на Украине в августе сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. По его словам, Baykar уже создала украинскую компанию, купила земельный участок под производство и спроектировала будущий завод. Строительство, по словам дипломата, может занять несколько месяцев. Он также предположил, что работа предприятия может начаться в конце 2023 года.

Украина начала закупать тактический БПЛА Bayraktar TB2 в начале 2019 года, эту модель можно использовать в любое время суток и они оснащены системами лазерного наведения. Боекомплект одного беспилотника состоит из четырех ракет дальностью поражения до 8 км (в отдельных модификациях — до 16 км). После начала спецоперации России на Украине Baykar бесплатно передала Киеву четыре дрона.

Строительство на Украине завода по выпуску турецких беспилотников «подпадает под тему демилитаризации», предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский президент Владимир Путин хочет работать с компанией Baykar, не уточнив подробностей. Песков позже указал, что лидеры двух стран в ходе переговоров в Сочи 5 августа не обсуждали поставки беспилотников России или организацию производства на ее территории. В самой компании Baykar исключали поставки дронов в Россию, поскольку сотрудничают с Украиной.

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