Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

«Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — говорится в сообщении.

Деньги, собранные на покупку БПЛА, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну после начала российской специальной военной операции. По данным ООН на 21 июня, Украину с 24 февраля покинули более 8 млн человек.

Украина начала покупать турецкие дроны в начале 2019 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

В конце мая литовский телеканал Laisves TV запустил сбор средств на покупку Bayraktar для Украины. Телеканалу удалось собрать €5,9 млн. Однако компания Baykar договорилась с общественниками, что собранные деньги направят на гуманитарную помощь Украине, а беспилотник, раскрашенный в цвета украинского и литовского флагов, будет передан безвозмездно.