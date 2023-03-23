Антонов увидел риск Армагеддона из-за снарядов с обедненным ураном

Запад решил подвести человечество к опасной черте, за которой маячит ядерный Армагеддон. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба дипмиссии.

Так дипломат прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал снаряды с обедненным ураном «обычными боеприпасами». Передать Украине такие снаряды ранее, пообещала Великобритания.

«Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. <...> На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений», — сказал Антонов.

Запад во главе с США, по словам дипломата, «решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон».

Снаряды с обедненным ураном используются в том числе против танков. Кирби сослался на исследования, которые, по его словам, показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана и подтвердили, что он не относится к ядерному оружию. Он посоветовал Москве «переправить [танки] через границу обратно в Россию», если ее беспокоят поставки снарядов. При этом США исключили, что сами направят их Киеву.

В британском Минобороны также отметили, что боеприпасы с обедненным ураном не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу» и используются страной десятки лет. Заявления Москвы о связи этих снарядов с ядерным оружием Лондон назвал дезинформацией.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном «очередной провокацией». Глава ведомства Сергей Лавров назвал возможную передачу боеприпасов шагом к «качественной эскалации» конфликта. Глава государства Владимир Путин предупредил, что если Запад собирается «применять уже оружие с ядерным компонентом», то Россия будет вынуждена реагировать «соответствующим образом».