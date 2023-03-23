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В Белом доме снаряды с обедненным ураном назвали «обычными»

Джон Кирби: снаряды с обедненным ураном являются обычными, США их не поставляют
Передать Киеву снаряды с обедненным ураном собирается Лондон. Москва предупредила, что ответит на поставки оружия с «ядерным компонентом». США и Британия настаивают, что эти боеприпасы не относятся к ядерному оружию
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Reuters)

Снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время-пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

«Это обычный тип боеприпасов, который используется из-за своих бронебойных свойств», — сказал он.

Передать Украине подобные снаряды, которые используются, например, против танков, пообещала Великобритания. Кирби подчеркнул, что Лондон принял решение о передаче этих боеприпасов сам. Вашингтон подобных снарядов не поставляет, добавил он.

Кирби отметил, что проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана, он не относится к ядерному оружию. По словам координатора, если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует «переправить через границу обратно в Россию».

Как заявили в Минобороны Великобритании, Украина получит такие снаряда наряду с танками Challenger 2, которые Лондон пообещал Киеву ранее. Российский президент Владимир Путин сказал, что если Запад собирается «применять уже оружие с ядерным компонентом», то Россия будет вынуждена реагировать «соответствующим образом».

В ответ на это в британском Минобороны также отметили, что боеприпасы с обедненным ураном не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу» и используются Британией десятки лет. Заявления Москвы о связи этих снарядов с ядерным оружием Лондон назвал дезинформацией.

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