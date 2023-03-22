МИД назвал провокацией планы Лондона поставить Украине снаряды с ураном

Планы поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном — это «очередная провокация», цель которой — вывести конфликт на новый этап противостояния, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем, англосаксонского дуэта Лондона и Вашингтона, в международных делах. Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии», — сказала официальный представитель МИД.

О планах отправить Украине снаряды боевых танков Challenger 2 снаряды с обедненным ураном, накануне заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди

«Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений», — отметила Захарова. По ее словам, в случае применения этого оружия страдать будут не только те, против кого его применят, но и поколения людей, которые затем будут жить на этих землях.

«Радиация не задаст вопрос, как обычно это делает киевский режим, «чей Крым», радиация поражает всех и остается в этой самой земле», — сказала она.

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