США исключили поставку боеприпасов с обедненным ураном Украине

Пентагон: США не будут вслед за Британией передавать Украине снаряды с обедненным ураном

Власти Британии заявили, что планируют передать Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что США не станут вслед за Лондоном передавать Украине такие боеприпасы

Пэт Райдер (Фото: James K. McCann / US Joint Staff / Global Look Press)

Власти США не станут передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил он на вопрос о том, направят ли США Киеву боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран. Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

21 марта на парламентский запрос, поставляет ли Лондон на Украину боеприпасы с содержанием обедненного урана, замминистра обороны страны Аннабель Голди ответила, что такие боеприпасы есть в планах поставок. «Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — заявила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на решение Британии заявил, что подобные действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире и это «плохо кончится» для Лондона. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — сказал глава МИДа.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена отреагировать на передачу снарядов с обедненным ураном. «Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — заявил президент. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что если такое оружие будет передано Украине, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта.

Эксперты РБК отмечали, что сравнивать применение снарядов с обедненным ураном с «грязной бомбой» не вполне правильно, так как у них более низкий радиационный фон. При этом с юридической точки зрения их можно расценивать как «своеобразный подвид радиоактивного оружия», говорил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Применение таких снарядов позволяет повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков», — говорил Кашин.

Помимо этого, Райдер заявил о решении Штатов передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки. «Министерство обороны США в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить [Киеву] вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года», — сказал он.

В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда впервые вошел 31 танк M1 Abrams. В Пентагоне заявляли, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки на Украину. Ранее о том, что США готовы передать Киеву танки Abrams раньше срока, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не уточнял, Abrams какой модели это будут.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус». Российский МИД увидел в передаче танков признаки эскалации конфликта.