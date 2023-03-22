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Лавров заявил о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Лавров назвал возможную поставку Украине снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Поставка Британией Украине снарядов с обедненным ураном станет шагом к «качественной эскалации» конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с эритрейским коллегой Османом Салехом. Трансляция велась на YouTube-канале российского ведомства.

Применение таких боеприпасов «резко понизит, если вообще сохранит возможность» Украины «производить качественное незараженное продовольствие», добавил Лавров.

«Что касается нашей реакции, то, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях», — заверил министр, подчеркнув приверженность России «международным нормам ведения войны».

21 марта в ответ на парламентский запрос, поставляет ли Лондон Киеву боеприпасы с содержанием обедненного урана, замминистра обороны королевства Аннабель Голди сказала, что такие снаряды в планах поставок есть.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Например, США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда американская армия сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержащими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания действительно направит Украине снаряды с обедненным ураном. Лавров говорил, что такой шаг «плохо кончится» для Лондона.

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22 марта британское Минобороны заявило, что власти России «намеренно распространяют дезинформацию». В ведомстве отметили, что британская армия использует обедненный уран в своих снарядах «десятилетиями». В России знают, что уран — стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию, подчеркнули в Лондоне.

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Сергей Лавров МИД Украина Великобритания

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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