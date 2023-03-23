Блинкен увидел возможность для Армении и Азербайджана договориться о мире

Блинкен заявил о возможности для Баку и Еревана договориться о мире в ближайшее время

Армения и Азербайджан могут в ближайшее время выйти на мирные договоренности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения», — сказал он.

Блинкен сказал, что на встречах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Мюнхенской конференции по безопасности прорабатывал с ними текст будущих договоренностей. Он также напомнил, что в Вашингтон приезжали министры иностранных дел двух стран. Этот вопрос, по словам Блинкена, США затрагивали на переговорах с ними.

Соглашение, по словам Блинкена, будет затрагивать вопросы «прав и защиты этнических армян в Нагорном Карабахе», а также делимитации границ.

О мирном соглашении стороны начали активно высказываться в прошлом году. В сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».

8 февраля представитель МИД Азербайджана сообщил, что Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению более двух недель назад и готов возобновить переговоры как можно скорее. За день до этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан создает препятствия, «не способствуя успешному и более гладкому ходу этих переговоров».

Среди них глава МИД перечислил «армянофобскую воинственную риторику», «нарушение суверенитета Армении» и «создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе». Речь идет о ситуации в Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией: с середины декабря ее фактически контролируют азербайджанские активисты. В середине февраля Пашинян сообщил, что Армения передала Баку свои предложения по мирному соглашению.

Лачинский коридор — это единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. По условиям подписанного после войны 2020 года соглашения он перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район — под контроль Баку. С декабря коридор заблокирован. Ереван обвинял в этом Азербайджан. В Баку в ответ говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты, выступающие против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе.

Пашинян обвинял российских миротворцев в невыполнении обязательств. В российском МИДе его утверждения сочли необоснованными.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге. Он обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Пашинян говорил, что после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может также обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН.