Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армянская сторона передала Азербайджану новые предложения по мирному договору, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Текст его выступления опубликован на сайте премьера Армении.

«Вчера Республика Армения завершила работу над очередным этапом проекта соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном и наши предложения были направлены азербайджанской стороне», — сказал Пашинян.

По его словам, эти предложения предполагают полный проект документа с предложениями армянской стороны. Премьер также сообщил, что документ направили странам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

8 февраля представитель МИД Азербайджана ссообщил, что Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению более двух недель назад и готов возобновить переговоры как можно скорее.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян за день до этого заявил, что действия Азербайджана создают препятствия, «не способствуя успешному и более гладкому ходу этих переговоров».

Среди препятствий министр назвал «армянофобскую воинственную риторику», «нарушение суверенитета Армении» и «создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе». Речь идет о ситуации в Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией: с середины декабря ее фактически контролируют азербайджанские активисты.

О мирном соглашении стороны начали активно высказываться в прошлом году. В сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».