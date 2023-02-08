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Баку и Ереван обменялись предложениями по мирному договору

Главы МИД Армении и Азербайджана сообщили об обмене предложениями по мирному договору
По словам главы МИД Армении, по некоторым вопросам есть сближение позиций, но не по всем
Вид с КПП в Лачинском коридоре
Вид с КПП в Лачинском коридоре (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Баку более двух недель назад передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и готов возобновить переговоры как можно скорее. Об этом 8 февраля заявил журналистам представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, которые он сделал накануне.

По словам армянского министра, «переговорный процесс продолжается», Ереван передал свои предложения Баку и «несколько дней назад» получил ответ и азербайджанские предложения. Однако действия Азербайджана, как заявил Мирзоян 7 февраля на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине, создают препятствия, «не способствуя успешному и более гладкому ходу этих переговоров». В числе препятствий министр назвал «армянофобскую воинственную риторику», «нарушение суверенитета Армении» и «создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе» (речь идет о ситуации в Лачинском коридоре — это единственная дорога, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, и с середины декабря ее фактически контролируют азербайджанские активисты).

В ответ на это Айхан Гаджизаде в среду обвинил Ереван в «манипуляции в отношении переговорного процесса» и в том, что именно он создает «искусственные барьеры». «Предложения, озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, были представлены Азербайджаном не несколько дней, а 15 дней назад», — сказал представитель ведомства, подчеркнув, что «в отличие от Армении Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки и всегда готов к этому».

Мирзоян в ответ заявил о готовности встретиться с азербайджанским коллегой как в Москве, так и в других городах. «Полностью раскрывать содержание предложений [по мирному соглашению] не считаю целесообразным. Позиции сторон в одних случаях сближаются, а в других остаются достаточно далекими друг от друга», — сказал армянский министр в среду (цитата по ТАСС).

Что может быть в соглашении

О мирном соглашении стороны начали активно высказываться в 2022 году. В сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев». Заключение соглашения стороны анонсировали после саммита Европейского политического сообщества, который состоялся 6 октября прошлого года в Праге. С того момента Армения и Азербайджан стали периодически обмениваться предложениями по мирному договору. Они хотели подписать его до конца 2022 года, но сделать это не удалось.

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Баку обозначил пять принципов нормализации отношений с Ереваном:

  • взаимное признание суверенитетов и нерушимости границ двух стран;
  • взаимное отсутствие территориальных претензий;
  • отказ от угроз безопасности;
  • делимитация и демаркация границы;
  • начало транспортного сообщения и запуск коммуникаций.

«Между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы должен начаться реальный процесс примирения — как по линии открытия транспортных коммуникаций, так и по линии начала делимитации и демаркации границ, — сказал РБК глава оппозиционной парламентской фракции «Армения», бывший министр обороны республики (с 2008 по 2016 год) Сейран Оганян. — Что касается возможного подписания мирного договора, то можно дойти до качественного уровня — нужными шагами при надежном и честном посредничестве».

В Ереване уверены: урегулирование армяно-азербайджанских отношений должно быть обязательно увязано с решением ситуации в Нагорном Карабахе. «Что касается содержания возможного соглашения, важнейшими аспектами являются восстановление территориальной целостности Республики Армения, которая была нарушена в результате военных агрессий со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах, возможность реализации права на самоопределение для жителей Арцаха (армянское название Карабаха. — РБК) и действенные гарантии безопасности», — отметил в беседе с РБК глава оппозиционной фракции «Честь имею» в парламенте Армении Айк Мамиджанян.

Одно из обстоятельств, которое препятствует переговорам, — ситуация в Лачинском коридоре. Он фактически перекрыт с 12 декабря 2022 года (передвигаться по дороге могут только российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста).

Баку обвиняет армянскую сторону в незаконном вывозе полезных ископаемых из Карабаха (его Азербайджан считает своей территорией, это признано международным сообществом) и этим объясняет присутствие в Лачине своих активистов. «Азербайджан неоднократно предлагал решить вопрос путем переговоров, но армянская сторона на конструктивные переговоры не идет», — сказал РБК член комитета парламента Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде. По его мнению, если азербайджанская сторона будет допущена к месторождениям полезных ископаемых и сможет мониторить их вывоз с территории, то дорога будет полностью открыта.

С другой стороны, продолжает политик, дорогу нельзя использовать для военных целей Армении, а также для перехода на азербайджанскую территорию иностранцев без виз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в середине января 2023 года сообщил, что «азербайджанцы предоставили данные о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору». «Потом они использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории, которые [находятся] рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений», — сказал он и привел вариант решения от Москвы: российские миротворцы могли бы проверять транспортные средства на предмет отсутствия в них запрещенных товаров.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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