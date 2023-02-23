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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать коридор из Армении в Карабах
Суд ООН постановил, что Баку должен обеспечить движение по Лачинскому коридору, не поддержав при этом требование Азербайджана по проблеме с минами в регионе. Единственную дорогу между Арменией и Карабахом заблокировали в декабре
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обеих направлениях по Лачинскому коридору — единственной дороге из Армении в самопровозглашенный Нагорный Карабах, говорится в заключении Международного суда ООН в Гааге (.pdf)

Решение было принято 13-ю голосами против двух по иску Армении против Азербайджана.

Суд также рассматривал иск Азербайджана против Армении, в котором власти республики потребовали добиться от Еревана мер, которые бы позволили Баку провести «быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и других зон, куда граждане Азербайджана должны вернуться». Речь шла о «Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах». В суде ООН требование Азербайджана единогласно отклонили.

Лачинский коридор по условиям подписанного после войны 2020 года соглашения перешел под контроль российских миротворцев, а Лачинский район стали контролировать азербайджанские силы.

В декабре дорогу заблокировали неизвестные, в Азербайджане их называют экоактивистами, выступающими против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе. Ереван настаивает, что из-за перекрытия дороги в регион прекратились поставки жизненно необходимых продуктов.

Армянский премьер Никол Пашинян обвинял российский миротворческий контингент в невыполнении своих обязанностей, указав, что те «ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор». В российском МИДе назвали его обвинения необоснованными, глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что военные «буквально ежечасно» работают над решением проблемы.

Ситуацию вокруг Лачинского коридора обсуждали в Совете безопасности ООН, однако страны — члены СБ не смогли в конце декабря прийти к консенсусу.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Лачинский коридор ООН Международный суд ООН в Гааге
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