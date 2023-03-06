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Минобороны обвинило Азербайджан в обстреле карабахских силовиков

Минобороны: миротворцы остановили столкновение между Азербайджаном и Карабахом
Перестрелка между сотрудниками МВД Нагорного Карабаха и военными Азербайджана произошла накануне, обе стороны винят в этом друг друга. Минобороны сообщило, что российские миротворцы остановили столкновение
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В воскресенье, 5 марта, российские миротворцы остановили боестолкновение между азербайджанскими военными и сотрудниками МВД непризнанного Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, накануне в районе населенного пункта Дюкянлар азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Карабаха, погибли трое полицейских, один получил ранение. Потери есть и у Азербайджана: двое погибших и один пострадавший.

«Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Баку, перестрелка произошла на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу, в то время как единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор. Минобороны Азербайджана назвало военные перевозки по другим дорогам «продолжением агрессии и политики террора» против страны. В заявлении ведомства говорилось, что военные хотели проверить, нет ли в машине оружия и боеприпасов, но полицейские начали стрельбу и азербайджанские военные открыли ответный огонь.

Полиция Нагорного Карабаха обвинила Баку во лжи. В ведомстве заявили, что в машине не было оружия, а сотрудники МВД ехали из Степанакерта к месту службы, расположенному на этой дороге. В это время, утверждает МВД, в засаде ждала «азербайджанская диверсионная группа», которая атаковала автомобиль.

МИД Армении квалифицировал действия ВС Азербайджана в Карабахе как «заранее спровоцированную провокацию» и терроризм. Армянский премьер Никол Пашинян призвал направить в республику международную миссию «по сбору фактов».

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Лачинский коридор — горный маршрут, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и столицу Карабаха Степанакерт. 12 декабря 2022 года МИД Армении сообщил о блокировке пути группой неизвестных, представившихся экоактивистами. Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении своих обязанностей. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его упреки необоснованными. В результате блокировки Лачинского коридора в Нагорный Карабах прекратил поступать газ из Армении, из-за повреждения кабеля там пропал интернет.

Ситуация обсуждалась в Совете Безопасности ООН. В феврале Международный суд в Гааге заключил, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, грузов и транспорта в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Азербайджан Нагорный Карабах Армения миротворцы
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