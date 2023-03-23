Помпео назвал сближение России и Китая «стратегической ошибкой» Байдена

Администрация американского президента Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая. Об этом заявил экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео. в эфире телеканала Fox News.

Политик счел попытки Белого дома представить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву как незначительное событие «огромной стратегической ошибкой».

«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина», — заявил он.

Тот факт, что два постоянных члена Совбеза ООН «объединились против США», имеет негативные последствия для Вашингтона, заключил Помпео.

Си Цзиньпин прилетел в Москву с официальным визитом 20 марта. Политик провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и дважды встретился с главой государства Владимиром Путиным. Политики обсуждали урегулирование конфликта на Украине, предстоящие президентские выборы в России 2024 года, согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, включающий восемь основных направлений. Это развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности и другие направления. Они выпустили совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Отношения между странами Путин и Си Цзиньпин назвали «зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими».

Утром 22 марта Си Цзиньпин улетел из России.

В Белом доме на фоне визита сказали, что Байден очень хотел бы поговорить с Си Цзиньпином. Переговоры пока не запланированы, так как председатель КНР занят, однако они состоятся в подходящее время, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.