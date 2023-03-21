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Путин сообщил о договоренностях по строительству «Силы Сибири—2»

Путин: строительство газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию почти согласовано
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия и Китай в ходе переговоров согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию, сообщил российский президент Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин.

Ранее президент также сообщил, что все договоренности по газопроводу достигнуты с Монголией.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Сила Сибири» Владимир Путин Си Цзиньпин газопровод Китай

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