Путин сообщил о договоренностях по строительству «Силы Сибири—2»

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Россия и Китай в ходе переговоров согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию, сообщил российский президент Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин.

Ранее президент также сообщил, что все договоренности по газопроводу достигнуты с Монголией.

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