Мишустин встретился с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который находится с государственным визитом в России. передает ТАСС.

Встреча проходит в Доме правительства России. Мишустин лично встретил Си Цзиньпина. Политики обменялись рукопожатиями на фоне национальных флагов и сфотографировались, после чего удалились для переговоров.

О том, что Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином, утром 21 марта сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Председатель КНР прибыл в Москву с официальным визитом 20 марта и пробудет в российской столице до 22 марта. Это его первый зарубежный визит после переизбрания главой государства на третий срок.

Накануне Си Цзиньпин провел неформальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продлились четыре с половиной часа. Путин сообщил Си Цзиньпину, что власти России изучили идеи Китая о мирном урегулировании конфликта на Украине. По мнению президента, их реализация зависит от готовности Киева учитывать «сложившиеся геополитические реалии», чего тот сейчас не демонстрирует, выдвигая ультиматумы Москве.

Председатель КНР, в свою очередь, выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах в следующем году, если тот выдвинет свою кандидатуру.