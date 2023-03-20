Белый дом допустил разговор Байдена и Си Цзиньпина «в подходящее время»

Джо Байден (Фото: Tasos Katopodis / Consolidated News Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, сейчас лидер Китая занят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве», — сказал Кирби.

Говоря о визите председателя КНР в Россию, Кирби назвал ее «младшим партнером Китая». Он отметил, что обе страны сблизились.

«Я бы сказал, что в этих конкретных двусторонних отношениях они [Россия], разумеется, являются младшим партнером [Китая]», — заявил Кирби.

Ранее в этот же день Кирби сказал, что Байден хотел бы поговорить с Си Цзиньпином, однако звонок пока не запланирован. Байден заинтересован в поддержании открытых линий связи между Вашингтоном и Пекином, подчеркнул Кирби.

Российско-китайские отношения он назвал «браком по расчету, а не по любви». «Это две страны, которые не имеют чертовски большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу и американскому руководству», —заявил Кирби.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, его визит продлится три дня. В первый день председатель КНР провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была неформальной, она продлилась 4,5 часа. На встрече Путин заявил Си, что российские власти изучили идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, и добавил, что Москва открыта для переговорного процесса. В свою очередь, глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться. Затем встреча продолжилась в закрытом формате.

Формальные переговоры политиков должны состояться 21 марта. На этот день запланирована основная программа.