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Белый дом допустил разговор Байдена и Си Цзиньпина «в подходящее время»

Кирби из Белого дома назвал Россию младшим партнером Китая
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tasos Katopodis / Consolidated News Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, сейчас лидер Китая занят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве», — сказал Кирби.

Говоря о визите председателя КНР в Россию, Кирби назвал ее «младшим партнером Китая». Он отметил, что обе страны сблизились.

«Я бы сказал, что в этих конкретных двусторонних отношениях они [Россия], разумеется, являются младшим партнером [Китая]», — заявил Кирби.

Ранее в этот же день Кирби сказал, что Байден хотел бы поговорить с Си Цзиньпином, однако звонок пока не запланирован. Байден заинтересован в поддержании открытых линий связи между Вашингтоном и Пекином, подчеркнул Кирби.

Российско-китайские отношения он назвал «браком по расчету, а не по любви». «Это две страны, которые не имеют чертовски большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу и американскому руководству», —заявил Кирби.

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Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта, его визит продлится три дня. В первый день председатель КНР провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была неформальной, она продлилась 4,5 часа. На встрече Путин заявил Си, что российские власти изучили идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, и добавил, что Москва открыта для переговорного процесса. В свою очередь, глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться. Затем встреча продолжилась в закрытом формате.

Формальные переговоры политиков должны состояться 21 марта. На этот день запланирована основная программа.

Теги
Персоны
Джон Кирби Белый дом Джо Байден Китай Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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